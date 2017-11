L’outre-mer face à l’injustice des tarifs postaux

Encore une fois, la fille d’Arlette Laugier passera les fêtes à 9 000 kilomètres de chez elle, en région parisienne, et devra se contenter d’évoquer les fruits de son pays en souvenir. Elle vient de La Réunion, département d’outre-mer français de l’océan Indien, et sa mère n’a tout simplement pas les moyens de lui faire parvenir un colis, à l’approche de la fin de l’année. « Une fois, il y a quatre ans, parce que les litchis et les mangues étaient à un euro le kilo, j’ai voulu en envoyer à ma fille, se souvient Arlette. J’en ai eu pour 90 euros. Les prix d’envoi sont sans commune mesure avec la valeur du contenu du carton. Je ne recommencerai pas ! Pourtant, pour les fêtes, c’est un des seuls moyens dont je dispose pour lui montrer que je pense à elle et lui rappeler le pays. Tout le monde ici envoie des colis à ses enfants. »