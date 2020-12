Contrôles d’identité: les syndicats de police appellent au boycott

Dans l’interview qu’il a accordée à Brut, vendredi 4 novembre, Emmanuel Macron pensait rappeler un fait : « Quand on a une couleur de peau qui n’est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Beaucoup plus. Et encore plus quand on est un garçon. Parce qu’on est identifié comme étant un facteur de risque, de problème, et c’est insoutenable. » Il a déclenché une tempête.