Pour contenter le plus grand nombre, Macron fâche tout le monde

Une fois de plus, Emmanuel Macron a réussi à se mettre tout le monde à dos. Les syndicats policiers, dont Alliance, Unité SGP Police-Force ouvrière et l’Unsa Police, qui ont appelé à ne plus faire de contrôles d’identité, voire à ne plus mener d’interpellations. Les manifestants qui se mobilisent contre la précarité et en faveur des libertés, et qui étaient encore plusieurs milliers dans la rue, samedi 5 décembre. Les militantes féministes qui ont répété que la réponse des pouvoirs publics en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes n’était toujours pas à la hauteur, et qu’en aucun cas, elle pouvait servir d’exemple à suivre pour lutter contre les discriminations.