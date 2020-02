Procès Mediator: Servier peine à impliquer les politiques

La défense de Servier s’est piégée toute seule. Les avocats du laboratoire producteur du Mediator avaient eux-mêmes demandé que Xavier Bertrand soit cité à comparaître en tant que témoin. Ce qu’il a fait ce 6 février au tribunal correctionnel de Paris, quatre mois et demi après le début du procès fleuve. Il était invité à réaliser sa déposition en sa qualité d’ancien ministre de la santé. Il l’a été d’abord de 2005 à 2007, alors que le Mediator était toujours autorisé et remboursé par la Sécurité sociale ; puis du 14 novembre 2010 – en plein éclatement du scandale sanitaire puisque deux jours plus tard, l’agence du médicament admettait que le Mediator avait causé au moins 500 morts – à 2012.