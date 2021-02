Au procès des policiers de la Bac, la pêche miraculeuse des indics 

Entre un escroc qui tuyaute la police et un policier accusé d’être ripou, qui dit la vérité ? Jeudi et vendredi, le tribunal de Paris a décortiqué trois interpellations douteuses réalisées par la brigade anti-criminalité du 18e arrondissement en 2017 et 2018, débouchant sur des poursuites pour corruption, vols et faux en écriture publique.