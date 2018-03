FN: retour sur congrès (1/2). Aux sources du Front, la fondation d’Ordre nouveau

6 mars 2018 Par Nicolas Lebourg

Le congrès du Front national des 10 et 11 mars 2018 doit être le dernier, celui de la refondation et d’un nouveau nom. Il y a 46 ans, l’extrême droite s’était déjà fondée, les 10 et 11 juin 1972, dans la foulée du congrès d’Ordre nouveau. Le nom FN surgira quelques mois plus tard, ainsi que le personnage Jean-Marie Le Pen à sa tête.