Au tribunal, l’absence d’accès à l’eau dans les bidonvilles n’est pas une «carence»

Sous le soleil, David et Roberto, trentenaires vivant depuis huit mois dans le bidonville implanté sur l’ancien site d’AZF, désignent le gros tuyau noir qui file à travers les herbes. « On l’a branché à la borne à incendie et on a tiré jusqu’ici pour faire un robinet. » Ladite borne est à trois cents mètres, vers les berges de la Garonne. À l’arrivée, au cœur du camp, ils ont bricolé un système sur un poteau de bois où le tuyau alimente trois robinets, dont deux raccordés à des tuyaux plus fins qui repartent plus loin.