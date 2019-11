«Les jeunes ruraux et les périurbains n’ont pas les mêmes difficultés à l’école»

Enseignant, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique, Marc Bablet a bâti une grande partie de sa carrière dans les zones défavorisées. Entre 2013 et 2018, il est chef du bureau de l’éducation prioritaire et des dispositifs d'accompagnement à la Direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco). Il a impulsé la dernière réforme de l’éducation prioritaire qui a débouché sur la création des REP+, ces 350 écoles et collèges particulièrement en difficulté.