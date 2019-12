Rassemblement national: l’opération de com’ auprès de grévistes vire au fiasco

Alors que Marine Le Pen tente depuis plusieurs semaines de se poser en porte-voix de la fronde contre la réforme des retraites, cette série de photos semblait tomber à pic. Diffusée sur les réseaux sociaux, on y voit Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national (RN) et député du Nord, converser tranquillement, jeudi 5 décembre, avec des militants de la CGT et de FO dans la zone industrielle de Prouvy (Nord). C'est lui-même qui l'a publiée.