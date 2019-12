Retraites: pourquoi la tactique du gouvernement a échoué

La première journée de grève interprofessionnelle sur la réforme des retraites a été un succès traduit dans les rues de France par le nombre important de manifestants. Cette mobilisation s'est accompagnée d'un soutien tacite d'une grande partie de la population. Cette convergence est l’expression d’un rejet profond de la politique du gouvernement et de ses objectifs, et sanctionne par là même la stratégie de contournement qu’il a mise en place depuis près d’un an pour atteindre son but ultime.