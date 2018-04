Congrès d’Aubervilliers: «Le PS est devenu un tout petit monde»

Le parti socialiste s’est donné rendez-vous à Aubervilliers, les 7 et 8 avril, pour son 78e congrès. Deux jours qui lui permettront d’officialiser l’élection de son nouveau premier secrétaire, Olivier Faure, élu presque dès le premier tour. Avec 37 000 votants à ce congrès, le PS enregistre des pertes militantes considérables. En dix ans, ce sont 90 000 militants qui ont disparu. Et on est loin, très loin, des 500 000 militants promis par l’ex-premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, à mi-parcours du quinquennat de François Hollande.