Violences sur des exilés à Paris et Saint-Denis: plusieurs préfets visés par une plainte collective

Ils ont voulu frapper fort. Acter qu’ils « ne laisseraient plus rien passer ». Jeudi 6 mai, les associations Utopia 56 et Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs ont déposé une plainte auprès du procureur de la République de Paris contre Didier Lallement, préfet de police de Paris, Georges-François Leclerc, préfet de la Seine-Saint-Denis, et Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France, pour « complicité de violences volontaires, complicité de destruction, dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui, et vol en bande organisée ».