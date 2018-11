La légitime défense, une «arme au service des dominants»

À quoi sert la légitime défense ? Loin d’être une arme pour les plus faibles, cette cause d’irresponsabilité pénale semble surtout utilisée par les dominants, « c’est-à-dire ceux qui ont toujours monopolisé la violence », pour échapper à la justice. C’est le profil des tireurs et des victimes qui a sauté aux yeux de l’historienne et politiste Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférences à l’université Paris-VIII, lorsqu’elle a analysé les grandes affaires de légitime défense depuis 1978.