Les femmes âgées, victimes oubliées des féminicides

«Skype est devenu gris. La lumière qui montre si on est connecté est devenue grise. Alors que la lumière était toujours verte chez ma maman, toujours. » L’été commence à peine en cette fin juin 2019 et Nadia, qui vit aux États-Unis, s’inquiète. Sa mère, Chantal, ne répond plus à ses appels. Certes, les deux femmes se sont parlé la veille, mais, d’ordinaire, elles discutent tous les jours. « Moi aussi, j’avais eu maman le samedi. Mais le dimanche, pas de nouvelles. Le lundi, pas de nouvelles », raconte Amina, la sœur de Nadia. À l’époque, elle vit en France, en région parisienne. Comme sa sœur aux États-Unis, elle a pour habitude quotidienne de papoter avec sa mère. « C’est comme ça qu’on vivait. »