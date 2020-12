Lubrizol: l’incendie serait parti de l’usine, selon un rapport d’expertise

7 décembre 2020 Par Manuel Sanson (Le Poulpe)

Les quatre experts désignés par la justice privilégient une cause « humaine » ou « technique » pour expliquer l’incendie sur les sites de Lubrizol et de Normandie Logistique du 26 septembre 2019, au cours duquel plus de 9 000 tonnes de produits chimiques avaient brûlé.