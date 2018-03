Passe-droit scolaire pour la famille Le Drian: Mediapart prouve ses «stupidités»

Jean-Pierre Elkabbach avait annoncé la couleur : « Ici, on dit la vérité et on se dit les choses carrément. » Mais face à lui, le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, n'a pas tremblé longtemps. Jeudi 8 mars matin, sur le plateau de la chaîne CNews, le chef de la diplomatie française a déroulé son propos sans accroc pour déminer l'affaire rendue publique par Mediapart : les conditions de l'inscription dérogatoire de deux de ses petits-enfants au lycée français de Barcelone, à la suite de l'intervention directe du cabinet du ministre.