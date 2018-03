Pour diriger le PS, un débat dans l’ombre de Macron

Un étrange exercice pour un débat inédit. Mercredi soir, les quatre candidats au poste de premier secrétaire d’un PS moribond, après ses échecs successifs à la présidentielle (6,35 %) et aux législatives (une trentaine de députés, contre près de 300 lors du précédent quinquennat), étaient en direct sur LCI, RTL et Le Figaro pour tenter de convaincre les militants PS de voter pour eux. Le 15 mars, les quatre textes d’orientation seront mis au vote des adhérents, puis le 29, les deux premiers signataires seront départagés et le vainqueur deviendra premier secrétaire.