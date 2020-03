A Toulouse, les «gilets jaunes» mettent au pot commun les actions locales

La cinquième assemblée des assemblées des « gilets jaunes » s’est refermée ce dimanche à Toulouse. Plus d'un an après son émergence, le mouvement, toujours très attaché au principe d'autonomie et à la démocratie directe, résiste à toute démarche de structuration verticale. Mais loin du feu des médias, les initiatives et les actions se multiplient au niveau local. Et la volonté de « faire masse » perdure.