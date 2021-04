La défense d’Alexandre Guérini dénonce une affaire «politique»

Marseille (Bouches-du-Rhône).– Pendant quatre semaines, ils auront tout fait pour s’ignorer, pour ne pas rentrer ou sortir ensemble du palais Monthyon, pour limiter les échanges de regards. Alexandre et Jean-Noël Guérini ne se parlent plus, a répété l’aîné, sénateur et ancien président du conseil général, devant tribunal correctionnel de Marseille.