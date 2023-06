Cinq syndicalistes CFDT poursuivis pour des pochoirs au sol contre la réforme des retraites

AmiensAmiens (Somme).– Devant le palais de justice d’Amiens, jeudi 8 mai en début d’après-midi, un petit groupe de manifestant·es, drapeaux et gilets CFDT et CGT mélangés, sont venus dire leur soutien et leur indignation. Soutien aux cinq syndicalistes CFDT convoqués devant le tribunal correctionnel au même moment, indignation devant le fait que la justice pénale se préoccupe de la broutille qui leur est reprochée : le 7 mars, sixième journée nationale de manifestation contre la réforme des retraites (et mobilisation syndicale record depuis des décennies), une vingtaine de petits pochoirs « #Stop64 » ont été apposés sur le sol dans les rues et devant la mairie d’Albert, commune située à trente kilomètres au nord-est d’Amiens.