A La Charité-sur-Loire, les gauches cherchent un terrain commun pour 2022

«S’il y a trois ou quatre candidatures pour la présidentielle, on va droit à l’échec », pose l’ancien député socialiste Christian Paul dans le jardin intérieur du prieuré de La Charité-sur-Loire (Nièvre). Le monastère accueillait, les 4, 5 et 6 septembre, la seconde édition du Festival des idées organisé par Christian Paul et le journaliste Guillaume Duval.