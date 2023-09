Rentrée universitaire : la précarité des jeunes chercheurs passe au niveau supérieur

LeursLeurs étudiant·es vont bientôt remplir les amphis et les salles de travaux dirigés, pour une nouvelle année universitaire. Lassé·es d’attendre un poste de titulaire de plus en plus hypothétique, des chercheurs et chercheuses font le chemin inverse et décident de s’en aller. Et ce, malgré un parcours brillant dans leur discipline, souvent une série de contrats post-doctoraux, plusieurs publications dans des revues scientifiques cotées.