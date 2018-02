En Corse, les «natios» ont gagné la bataille culturelle, pas encore la bataille politique

Municipale de Bastia en 2014, première force politique aux territoriales de 2015, trois députés sur quatre aux législatives de 2017, majorité absolue aux territoriales de 2017… Les nationalistes corses ont enchaîné les succès. Mais le plus dur reste à faire : gérer une île abîmée par des années de clanisme, et convaincre Paris de lâcher du lest sur l'autonomie.