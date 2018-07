Violences sexuelles: plusieurs femmes accusent Luc Besson

« Quand j’ai vu la plainte de Sand Van Roy, mes jambes ont tremblé. » Le 19 mai, Amandine* découvre dans la presse que l’actrice Sand Van Roy a déposé une plainte pour viol contre Luc Besson. À plusieurs reprises entre 2000 et 2005, cette femme de 49 ans a travaillé sur les castings du célèbre réalisateur et producteur français. « Je me suis dit : “Enfin, quelqu’un parle. Allez, j’y vais moi aussi.” » Vendredi 6 juillet, Amandine a écrit au procureur de la République de Paris pour dénoncer des faits qu’elle qualifie d’« agressions sexuelles ».