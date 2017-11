Le «lobbyiste des victimes» Stéphane Gicquel a démissionné

« Mauvaise passe pour la Fenvac, principale fédération des victimes de terrorisme et d’accidents collectifs. Stéphane Gicquel, le “porte-voix” le plus emblématique des associations, a démissionné en octobre dernier, avant de tenter de mettre fin à ses jours dans le métro parisien. Il est toujours hospitalisé. Samedi, un conseil d’administration s’est réuni en urgence pour informer ses membres que la structure entrait dans une zone de fortes turbulences. À la veille des commémorations en l’honneur des victimes des attentats du 13-Novembre, les invitations et les demandes d’interview affluent au siège de l’association. Le secrétaire général de la Fenvac est devenu l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des médias. À 43 ans, il se définit lui-même comme le “lobbyiste des victimes” et se dépense sans compter pour défendre les intérêts des familles. Sa famille a été terrassée par le tsunami de 2004. Un de ses quatre frères y a perdu sa femme et ses enfants… »