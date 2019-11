Procès du Rassemblement national: le factotum sonne toujours trois fois

«Je me dis que ça s’est passé comme ça, parce que le seul qui peut répondre en temps réel, eh ben c’est Fred », résume Frédéric Chatillon devant le tribunal correctionnel. Le patron de l’agence de communication Riwal, au cœur de l’affaire des détournements de fonds présumés reprochés au Rassemblement national entre 2012 et 2015, s’est expliqué durant plusieurs heures, vendredi, avant de reprendre un avion pour Rome, où il réside désormais. Cheveux rabattus vers l’arrière avec du gel « extrême », blazer bleu, chemise blanche et pantalon beige, l’ancien dirigeant du Groupe union défense (GUD) s’est appuyé fermement à la barre.