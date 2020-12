Le désastre de l’emprunt Giscard

Décédé le 2 décembre dernier, Valéry Giscard d’Estaing sera honoré ce 9 décembre par une journée de deuil national décrétée par son successeur – et largement héritier – Emmanuel Macron. Ce dernier a salué dans une allocution « l’intelligence visionnaire » de l’ancien président. Mais cette hypothèse n’est pas toujours vérifiée. Et ce 9 décembre 2020 en rappelle un autre, 48 ans plus tôt, où « VGE » a pris une des décisions les plus désastreuses de notre histoire économique : la création de « l’emprunt Giscard ».