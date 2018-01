Au PS, déjà quatre candidats pour le poste de premier secrétaire

« Ça se décantera vraiment le 27 janvier. » Telle est la première réaction d’Emmanuel Maurel, eurodéputé et candidat de l’aile gauche du PS au poste de premier secrétaire, à l’annonce, coup sur coup en moins de 24 heures, de leur candidature par Stéphane Le Foll et Olivier Faure. L’ancien porte-parole du gouvernement sous le précédent quinquennat et très proche du président sortant François Hollande a fait son annonce mardi dans une interview au Maine Libre. Olivier Faure, actuel chef du groupe des députés socialistes, a dégainé quelques heures plus tard dans Le Monde.