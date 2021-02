Pour la jeunesse, Macron continue de proposer une politique de rustines

Les questions se multiplient à mesure que les files d’attente s’allongent. Depuis plusieurs jours, les images d’étudiants attendant de recevoir une aide alimentaire ravivent les promesses passées – et parfois non tenues – d’Emmanuel Macron. Les membres de la majorité et du gouvernement qui s’époumonent depuis quatre ans dans l’espoir d’un « rééquilibrage politique » n’attendent désormais plus grand-chose des quelques mois qui les séparent de la présidentielle de 2022. Mais ils continuent toutefois de donner de la voix face à un président de la République persuadé qu’aucun de ses prédécesseurs n’a fait autant que lui « en matière sociale ».