Migrations Reportage

Avant qu’il ne passe à l’acte, l’errance du réfugié syrien à Annecy

L’assaillant de l’attaque au couteau d’Annecy était un réfugié syrien chrétien venu de Suède, sans-abri. Il passait ses nuits dans une rue du centre-ville et ses journées près du lac. De nombreux témoins l’avaient remarqué et décrivent un homme marginalisé, « calme » et « discret ». Pour l’heure, les raisons et la motivation de cette terrible attaque restent sans explication.