Les juges dénoncent la fraude «à grande échelle» de Patrick Balkany

C’est un document de 92 pages qui met à terre trois décennies de mensonges enrobés d’impunité et dévoile, en miroir, autant d’années de fraudes massives désormais officiellement reprochées à Patrick Balkany et son premier cercle. Les juges anticorruption Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon ont signé, le 6 juillet, la synthèse définitive de leurs investigations dans l’affaire Balkany, réclamant le renvoi devant un tribunal correctionnel de l’actuel maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), figure de la droite affairiste française et ami intime de l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy.