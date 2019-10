L’ultra-droite européenne recrute parmi les forces de l’ordre

Selon un rapport confidentiel d’Europol, l’ultra-droite européenne s’arme et est en train de recruter dans les rangs des militaires et des policiers. La volonté de passage à l’acte par des militants d’extrême droite vient de trouver une nouvelle et tragique illustration avec l’attaque contre une synagogue et un restaurant turc à Halle, en Allemagne.