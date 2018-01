L’affaire Tapie livre ses ultimes secrets

On croyait désormais tout savoir des secrets percés par la justice, qui enquête depuis septembre 2012 sur l’arbitrage frauduleux de l’affaire Tapie. C’était une erreur. L’examen minutieux de l’ordonnance de renvoi prise le 18 décembre 2017 par les deux juges d’instruction, Serge Tournaire et Claire Thépaut, chargés de cette affaire, livre d’invraisemblables et ultimes secrets.