Macron à Djibouti, allié historique et stratégique très convoité

11 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron se rend lundi soir à Djibouti, allié historique et stratégique de la France qui ressent depuis plusieurs années un sentiment "d'abandon" et se trouve confronté à un paysage géopolitique bousculé par la récente réconciliation entre l'Ethiopie et l'Érythrée voisines.