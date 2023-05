Saint-Brevin : l’extrême droite godille, la majorité rame

LaLa scène a eu lieu mercredi 10 mai au soir. Il est 21 h 30 passées, à l’Assemblée nationale, quand le député socialiste Jérôme Guedj prend la parole, l’air grave, dans l’hémicycle. Moins d’une heure auparavant, un article de Ouest-France révélait que le maire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), Yannick Morez, avait remis sa démission. En cause : les menaces subies par lui et sa famille, et notamment un incendie volontaire de sa maison, dans une ville chauffée à blanc par les opposants d’extrême droite au projet d’installation d’un nouveau centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (Cada, voir nos articles ici et là).