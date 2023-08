ÀÀ l’époque, ce n’est encore qu’un visage, une chemise largement déboutonnée et un diminutif : « Beig ». On l’aperçoit à intervalles réguliers dans l’émission de Thierry Ardisson, « Tout le monde en parle », rendez-vous cathodique des samedis soirs coincés à la maison. Il y disserte de fêtes, de vodka, du marquis de Sade, de cocaïne et de Bret Easton Ellis. Il se marre avec Jacques Toubon, s’écharpe avec son « ami » Marc-Édouard Nabe et perd au dernier blind test de Philippe Corti.