Usul. «France périphérique», autopsie d’une expression à la mode

11 décembre 2018 Par Morgane Jacob , Rémi Liechti et Usul

On manquait de mots pour désigner les classes populaires et reléguées, au cœur du mouvement des « gilets jaunes ». Et puis est arrivé le concept de « France périphérique », une expression dont tout le monde s’est emparé depuis. Tout le monde et n’importe qui.