Pédophilie dans le sport: des défaillances à répétition, des centaines de victimes

11 décembre 2019 Par Daphné Gastaldi et Mathieu Martiniere (Disclose)

Depuis 1970, pas moins de 77 affaires de violences sexuelles dans le sport ont été étouffées ou auraient pu être évitées. Révélations sur de lourds dysfonctionnements qui ont fait près de 300 victimes, la plupart âgées de moins de 15 ans au moment des faits, et qui mettent en cause des fédérations, des clubs, des collectivités locales et la justice.