12 décembre: 34 manifestants portent plainte contre leur garde à vue «arbitraire» 

Un mois après la manifestation « contre les lois liberticides » qui s’est tenue tant bien que mal à Paris, le 12 décembre, l’incompréhension et la colère suscitées par le déroulement des opérations de maintien de l’ordre ne retombent pas. Ce jour-là, 3 000 policiers et gendarmes encadraient 5 000 participants, soumis à des fouilles préalables et confrontés à de nombreuses charges dans le cortège, comme l’a montré Mediapart dans une enquête vidéo. Au total, 123 personnes ont été placées en garde à vue.