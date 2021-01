Comment les forces de l’ordre ont saboté la manifestation du 12 décembre 2020

3 janvier 2021 Par Sebastien Bourdon, Camille Polloni, Antton Rouget, Antoine Schirer

Mediapart a collecté et analysé des centaines de vidéos prises le 12 décembre à Paris lors de la manifestation contre la loi « Sécurité globale ». Notre enquête démontre le caractère illicite de plusieurs dizaines de charges policières effectuées ce jour-là et documente les arrestations arbitraires de manifestants, les coups portés sans raisons et la communication mensongère de Gérald Darmanin, notamment au regard du bilan judiciaire.