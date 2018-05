Derrière le « et de droite et de gauche » de Macron

Analysant le « double mouvement de réduction des clivages idéologiques entre la droite et la gauche de gouvernement » et la « radicalisation des discours politiques des extrêmes », la sémiologue Cécile Alduy s'est penchée sur la parole présidentielle et le storytelling d'Emmanuel Macron. Un entretien à lire sur le blog de Béligh Nabli sur Libération.fr et le site de débat CHRONIK.FR.