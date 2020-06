Affaire Tapie: confusion générale avant le procès en appel

Le scandale Tapie dure depuis de si longues décennies qu’on finissait par penser qu’il ne connaîtrait jamais d’épilogue judiciaire. Et pourtant si ! Dans les deux volets de l’affaire, civil et pénal, on sent que la fin de cet interminable feuilleton, qui a commencé en février 1993 lors de la vente du groupe Adidas par l’ex-Crédit lyonnais, se rapproche petit à petit, même si c’est dans la plus extrême confusion.