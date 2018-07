Ces cinq députées LREM qui cultivent leur différence sur l’asile et l’immigration

C’est le texte le plus controversé, jusqu’à présent, du quinquennat d’Emmanuel Macron. Le texte qui a provoqué les frictions les plus visibles au sein de la majorité. Le projet de loi sur l’asile et l’immigration, qui consacre un recul des droits des étrangers, revient cette semaine à l’Assemblée nationale – depuis mercredi 11 juillet en commission des lois, puis en séance dans l’hémicycle – après avoir été retouché lors de son passage au Sénat.