Le gouvernement va remettre en cause le droit du sol à Mayotte

La commission mixte paritaire n’est pas parvenue mercredi à trouver un accord global quant au projet de loi sur l’immigration. Une mesure semble cependant certaine d'être votée. Elle concerne Mayotte, et remet en cause les conditions mêmes d’accès à la nationalité française. « On instaure un régime colonial à Mayotte », commente l'historien Patrick Weil.