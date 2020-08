Covid-19: les Bouches-du-Rhône enregistrent une accélération rapide du virus

12 août 2020 Par Rouguyata Sall

La circulation du coronavirus a augmenté en Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec 1 711 nouveaux cas identifiés, soit 792 de plus que la semaine dernière. Pour autant, SOS Médecins est peu sollicité et les urgences restent calmes. Les Bouches-du-Rhône sont le département le plus touché de la région.