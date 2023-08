Habitat Reportage

Vagues de chaleur : la double peine pour les résidents des foyers de travailleurs migrants

D’année en année, les vagues de chaleur sont plus fréquentes et plus intenses. Partout, les plus défavorisés sont les plus exposés. En France, les habitants des foyers de travailleurs migrants, surreprésentés dans les métiers du bâtiment, voient leurs conditions de vie et de travail fortement affectées.