Discriminations

Leroy Merlin épinglé par la Défenseure des droits pour avoir discriminé un couple d’hommes

En apprenant que deux salariés étaient en couple, Leroy Merlin a modifié leur planning pour qu’ils ne puissent plus travailler ensemble et, de fait, plus prendre aucun congé en commun. L’enseigne refuse de réparer le préjudice et de modifier ses pratiques.