Migrants: La Cour de cassation annule la condamnation de Cédric Herrou

12 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

La Cour de cassation a partiellement annulé mercredi la condamnation prononcée en appel à l'encontre de l'agriculteur et défenseur des migrants à la frontière transalpine Cédric Herrou, il y a près d'un an et demi.