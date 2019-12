Un maurrassien à l’Elysée: les photos qui embarrassent les Macron

La série de clichés a fait le tour des réseaux sociaux, ce jeudi 12 décembre. On y voit Emmanuel et Brigitte Macron poser, à l’Élysée, avec l’avocat franco-libanais Elie Hatem, ami de Jean-Marie Le Pen, monarchiste et maurrassien. Plusieurs personnalités politiques se sont indignées, telles que Raphaël Glucksmann et le député LFI Alexis Corbière, mais aussi l’Union des étudiants juifs de France (UEJF).