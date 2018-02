Les vidéos qui montrent le harcèlement policier au quotidien

Ce sont des documents inédits, un matériau assez exceptionnel en ce qu’il montre la façon dont certains policiers peuvent se comporter lorsqu’ils abordent des jeunes issus de milieux populaires, et noirs ou arabes le plus souvent. Mediapart a obtenu et étudié une quinzaine d’enregistrements vidéo réalisés en intervention par des policiers parisiens du XIIe arrondissement équipés d’une caméra-piéton.